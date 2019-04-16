Пожар в Нотр-Даме нанес урон всему человечеству - немецкая комиссия ЮНЕСКО

Пожар в Соборе Парижской Богоматери нанес урон всей мировой цивилизации, убеждена председатель немецкой комиссии ЮНЕСКО, профессор Мария Бёмер.
"Пожар в Нотр-Даме потряс меня. Нанесенный урон - это потеря для всего человечества", - заявила М.Бемер, текст заявления распространила пресс-служба комиссии.
По словам М.Бёмер, в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО собор как произведение средневековой архитектуры был включен в 1991 году.
"Мои мысли - с французскими друзьями, спасателями и пожарными", - указала представители комиссии.
В Соборе Парижской Богоматери накануне вечером вспыхнул пожар, обрушился шпиль здания, а также часть крыши. В прямом эфире пожар показывали мировые телеканалы, фотографии полуразрушенного собора облетели весь мир.
Нотр-Дам строился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы, реставрация здания проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также возведен новый шпиль.
Толчком к проведению реставрационных работ послужил тогда одноименный роман писателя Виктора Гюго. Собор изображали французские импрессионисты, он упоминается в бесчисленных произведениях мировой литературы, в том числе в поэзии Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Марины Цветаевой.
Ежегодно собор посещают 14 млн человек.
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