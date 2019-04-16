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Дальнее зарубежье 16.04.2019 16:16

Пожар в Нотр-Даме нанес урон всему человечеству - немецкая комиссия ЮНЕСКО

Пожар в Соборе Парижской Богоматери нанес урон всей мировой цивилизации, убеждена председатель немецкой комиссии ЮНЕСКО, профессор Мария Бёмер.

"Пожар в Нотр-Даме потряс меня. Нанесенный урон - это потеря для всего человечества", - заявила М.Бемер, текст заявления распространила пресс-служба комиссии.

По словам М.Бёмер, в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО собор как произведение средневековой архитектуры был включен в 1991 году.

"Мои мысли - с французскими друзьями, спасателями и пожарными", - указала представители комиссии.

В Соборе Парижской Богоматери накануне вечером вспыхнул пожар, обрушился шпиль здания, а также часть крыши. В прямом эфире пожар показывали мировые телеканалы, фотографии полуразрушенного собора облетели весь мир.

Нотр-Дам строился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы, реставрация здания проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также возведен новый шпиль.

Толчком к проведению реставрационных работ послужил тогда одноименный роман писателя Виктора Гюго. Собор изображали французские импрессионисты, он упоминается в бесчисленных произведениях мировой литературы, в том числе в поэзии Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Марины Цветаевой.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек.

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Тэги: ФРГ, СОБОР, ПОЖАР, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]