Moody`s повысило рейтинг Bank Respublika до B3

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валютах трех банков Азербайджана, говорится в сообщении агентства.
Агентство, в частности, повысило долгосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте «Xalq Bank» до B2 с B3, Bank Respublika – до B3 с Саа1, Международного банка Азербайджана (МБА) – до В1 с В3. При этом прогноз по МБА подтвержден «позитивный», тогда как у Bank Respublika и Xalq Bank изменен на «стабильный» с «позитивного».
Moody`s также подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте ОАО «Bank of Baku». При этом агентство изменило прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка на «стабильный» с «негативного».
"Наше решение, в первую очередь, отражает позитивные изменения в отдельных кредитных профилях банков, чему способствуют стабилизирующаяся макроэкономическая среда в Азербайджане и улучшение условий работы местных банков. Рост ВВП в Азербайджане с начала 2019 года составил около 3%, что наряду с более низкой инфляцией и стабильным обменным курсом, должен подкрепить кредитоспособность заемщиков", - говорится в сообщении агентства.
Moody`s отмечает, что вероятность государственной поддержки для депозитов МБА остается высокой, для Xalq Bank – умеренной.
«По итогам 2018 года чистая прибыль Bank Respublika по местным стандартам составила 2,2 млн манатов против убытка в размере 10,5 млн манатов по итогам 2017 года. Moody`s ожидает сокращение расходов банка на резервирование в 2019-2020гг, что приведет к росту чистой прибыли банка в следующие 12-18 месяцев», - отмечается в сообщении.
По оценкам Moody`s, кредитный портфель Bank Respublika будет увеличиваться в предстоящие 12-18 месяцев. Это связано с улучшением кредитоспособности домашних хозяйств, а также малых и средних предприятий, являющихся основным сегментом кредитования со стороны банка.
В тоже время, по мнению специалистов агентства, изменение прогноза по долгосрочным депозитным рейтингам Bank of Baku отражает ожидание некоторого улучшения и дальнейшей стабилизации после реализации мер по решению вопросов с проблемными кредитами.
Рейтинговое агентство считает, что Bank of Baku будет в числе тех банков, которые получат наибольшую выгоду от объявленных мер, потому что банк исторически фокусировался на кредитовании физических лиц и накопил большой запас проблемных розничных кредитов.
По оценкам рейтингового агентства, после полной реализации правительственной программы доля проблемных кредитов Bank of Baku (около 45% от общего объема кредитов на конец 2017 года) может снизиться примерно на четверть. Это, в свою очередь, приведет к высвобождению резервов на потери по ссудам, что повысит показатели прибыльности банка и его капитал.
"Эти ожидаемые позитивные события, однако, компенсируются постепенным ужесточением позиции ликвидности Bank of Baku. Депозиты клиентов банка сократились на 25% в 2018 году, тогда как его запас ликвидности за тот же период снизился примерно до 15% от общих активов", - отмечается в сообщении.
МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 91,4%. В целом, доля государства в капитале банка составляет 95,27%.
Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.
Bank Respublika создан 17 февраля 1992 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. В целом, 84% акций банка принадлежит предпринимателю Натигу Гулиеву и членам его семьи.
Bank of Baku создан в 1994 году и входит в число 15-ти ведущих банков Азербайджана.
А. Мамедов
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