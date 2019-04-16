ОБСЕ проведет в среду мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 17 апреля проведет мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
«Мониторинг пройдет в направлении Газахского района Азербайджана», - подчеркивает оборонное ведомство.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.
Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнен Йович.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Ф.Исазаде
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