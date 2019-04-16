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Регион 16.04.2019 20:40

Президент Болгарии заявляет о поддержке стремления Грузии войти в НАТО и ЕС

Болгария полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Грузии, ее суверенитет и территориальную целостность, заявил президент Болгарии Румен Радев.

Как сообщила пресс-служба грузинского правительства, Р.Радев заявил об этом во вторник на встрече с находящимся в Софии с официальным визитом премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

По информации пресс-службы, на встрече стороны обсудили перспективы углубления политического сотрудничества и экономических связей между Грузией и Болгарией, а также были затронуты региональные проблемы.

На встрече, как отмечают в пресс-службе, было обращено внимание на перспективы будущего развития паромного сообщения между грузинскими и болгарскими морскими портами.

"Президент Болгарии и премьер-министр Грузии также рассмотрели возможность развития нового цифрового коридора между двумя странами, который свяжет Восток и Запад", - сказано в сообщении.

Ранее во вторник после встречи с М.Бахтадзе премьер Болгарии Бойко Борисов заявил на пресс-конференции, что в течение ближайших нескольких месяцев планируется начать реализацию проекта укладки нового магистрального оптического кабеля в бассейне Черного моря, который соединит Болгарию и Грузию.

"Этим у всего Кавказского региона появится возможность пользоваться существующим в Европе высокоскоростным интернетом и цифровой инфраструктурой. Грузия может полностью положиться на нашу помощь в рамках осуществления этого проекта", - сказал болгарский премьер.

Что касается развития паромного сообщения между странами, то, по словам Б.Борисова, слова которого также цитирует пресс-служба правительства Грузии, развитие паромного транспорта с Грузией всегда для Болгарии было актуальным вопросом, но сейчас стало возможным достичь практических результатов.

Он подчеркнул при этом, что Грузия выполняет функцию моста с Европой для восьми стран, не имеющих выхода в Черное море.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БОЛГАРИЯ, НАТО, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]