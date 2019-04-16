Возгорание в Нотр-Даме было непредумышленным, следует воздерживаться от иных версий - МВД Франции

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал во вторник местных политиков прекратить рассуждать о том, что причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери мог быть поджог.
"Те, кто рассуждает подобным образом, не могут считать себя политиками", - сказал он журналистам в Париже.
Министр напомнил, что на данном этапе вся имеющаяся у следователей информация указывает на то, что говорить о предумышленном поджоге нельзя.
Он предупредил, что хотя пожарным в ночь на вторник и удалось спасти собор, риск его обрушения еще существует. "Основную часть собора удалось спасти, но риски еще сохраняются", - сказал К.Кастанер.
Ранее известный правый политик Николя Дюпон-Эньян предположил, что речь в данном случае вполне может не о несчастном случае, а именно о поджоге.
Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По одной из версии, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.
Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.
Реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.
Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.
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