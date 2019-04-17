Фидерное сообщение Актау-Баку позволит ежегодно транспортировать 75-100 тыс. контейнеров

Погрузка контейнеров на первое казахстанское фидерное судно "Туркестан" состоялась в порту Актау, судно отправится в порт Баку по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" из порта.

"Морским оператором данного проекта является ТОО "НМСК "Казмортрансфлот". Фидерные суда будут курсировать на еженедельной основе. Надеемся, что с запуском регулярного фидерного сообщения между Актау и Баку мы сможем транспортировать почти 75-100 тыс. контейнеров в год", - сообщил председатель правления национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ) Сауат Мынбаев.

По его словам, Транскаспийский маршрут является "ключевым звеном евразийских транспортных артерий" в регионе и дополняет систему транзитных коридоров Казахстана. "Регулярное фидерное сообщение способствует наращиванию грузопотока по ТМТМ и дальнейшему развитию контейнеризации грузов в Каспийском регионе. Наряду с казахстанскими экспортными грузами в контейнерах будут перевозиться и транзитные грузы из Китая в Европу", - сказал С. Мынбаев.

По его словам, транзитные грузы из Китая в Европу наряду с казахстанскими экспортными грузами в контейнерах будут перевозиться в ускоренном режиме. Железнодорожники Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции готовы обеспечить перевозку транзитных грузов в составе контейнерных поездов, следующих из китайского Ляньюньгана в Стамбул за 16 суток.

"При этом активное использование логистической инфраструктуры приграничной станции (Казахстан-Китай - ИФ) Алтынколь, сухого порта СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", морского порта Актау обеспечит эффективность транзитных перевозок через территорию Казахстана", - добавил глава КТЖ.

Раньше контейнеры из казахстанских портов вывозились только паромами, а балкеры (разновидность сухогруза - ИФ) использовались в основном для поставок зерна и металла.

По словам источника агентства "Интерфакс-Казахстан" в одной из транспортных компаний, использование сухогрузов для морских перевозок контейнерных грузов позволяет оптимизировать расходы поставщиков. "Затраты уменьшаются за счет того, что при относительно сопоставимой стоимости транспортировки средний балкер на Каспии может перевезти примерно на 30% больше контейнеров, чем паром", - отметил собеседник агентства.

По его оценке, стоимость перевозки одного 20-футового контейнера сухогрузом из Актау в Алят (Азербайджан) может составлять $460 с учетом порожнего возврата контейнера по данному маршруту. Стоимость транспортировки груженых вагонов паромом по маршруту Актау-Алят, по его данным, с начала года составляет $48 за погонный метр, а порожний возврат - $39 за погонный метр.

При контейнерных поставках из Казахстана по маршруту Баку-Тбилиси-Карс (Турция) перевозчики применяют сквозные ставки, которые рассчитываются до конечной станции в Турции.

"Отгрузки зерна из Актау в контейнерах обходятся дешевле, чем при его насыпе на борт сухогруза. Так, стоимость погрузочно-разгрузочных работ в порту составляет $67 за двадцатифутовый контейнер. Погрузка зерна насыпным методом на балкер обходится примерно в $5 за тонну. В эту сумму входит ставка порта за погрузку в размере $1,7 за тонну, а также стоимость услуг зернового терминала "Ак Бидай" - $3,5 за тонну", - сказал источник агентства.

Вместе с тем, затраты на погрузку/разгрузку контейнеров в Актау и Аляте превышают стоимость наката/выката вагонов с парома. Накат/выкат вагонов в Актау обходится в $56,37 за вагон без учета НДС, а в Аляте - в $70 за вагон.

Ранее, в апреле 2018 года, азербайджанское фидерное судно "Махмуд Рагимов" совершило первый пробный рейс с целью обслуживания регулярного фидерного контейнерного сообщения на Транскаспийском международном транспортном маршруте.

Актауский порт, расположенный на полуострове Мангышлак на Каспии, имеет стратегическое значение для развития экономики Казахстана, поскольку является единственным международным морским портом страны.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.