Рост ВВП Азербайджана в I квартале ускорился до 3%

Рост ВВП Азербайджана в I-ом квартале 2019 года составил 3% против 2,3% в январе-марте 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за I-ый квартал 2019 года составил 18 млрд 111,7 млн манатов.

ВВП на душу населения в январе-марте текущего года составил 1835,1 манат.

По данным Госкомстата 46% ВВП в I-ом квартале 2019 года произведено в промышленности. Доля налогов в ВВП составила 8,2%.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,6%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

Н.Аббасова