Рост ВВП Азербайджана в I квартале ускорился до 3%

Рост ВВП Азербайджана в I-ом квартале 2019 года составил 3% против 2,3% в январе-марте 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Номинальный объем ВВП за I-ый квартал 2019 года составил 18 млрд 111,7 млн манатов.
ВВП на душу населения в январе-марте текущего года составил 1835,1 манат.
По данным Госкомстата 46% ВВП в I-ом квартале 2019 года произведено в промышленности. Доля налогов в ВВП составила 8,2%.
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,6%.
В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.
Н.Аббасова
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