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СНГ 17.04.2019 17:01

Путина ждут с визитом в Италии в июле - посол республики

Визит президента России Владимира Путина в Италию ожидается в июле, сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Я уверен, что запланированный визит президента Путина - мы ожидаем его в июле этого года - сможет подтвердить позитивную динамику политических связей и станет мощным импульсом для дальнейшего развития наших отношений, которые после спада 2014 года набирают силу", - сказал П.Терраччано в ходе "круглого стола" в Совете Федерации, посвященном российско-итальянским отношениям.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]