Путина ждут с визитом в Италии в июле - посол республики

Визит президента России Владимира Путина в Италию ожидается в июле, сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Я уверен, что запланированный визит президента Путина - мы ожидаем его в июле этого года - сможет подтвердить позитивную динамику политических связей и станет мощным импульсом для дальнейшего развития наших отношений, которые после спада 2014 года набирают силу", - сказал П.Терраччано в ходе "круглого стола" в Совете Федерации, посвященном российско-итальянским отношениям.