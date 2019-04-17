На заправках в Португалии кончается топливо из-за забастовки водителей бензовозов

На части автозаправок в Португалии заканчиваентся горючее из-за забастовки водителей бензовозов, сообщает в среду агентство Associated Press.

Сообщения о забастовке привели к тому, что многие автомобилисты направились на заправки, чтобы успеть запастись бензином. В результате сотни заправок в Португалии в среду закрыты, а возле открытых стоят длинные очереди.

О возможных изменениях в расписании рейсов сообщили аэропорту Лиссабона и Фару.

"В связи с национальной забастовкой поставки авиационного топлива были прерваны, что может привести к изменениям в расписании полетов", - говорится на сайте аэропортов.

По данным СМИ, во вторник вечером власти Португалии объявили об энергетическом кризисе в стране. Уже во вторник из Португалии стали поступать сообщения о нехватке топлива в двух аэропортах.

В Португалии бастуют порядка 800 водителей бензовозов. Они требуют от властей повышения зарплат и сокращения рабочего времени. Во вторник между профсоюзом и работодателями прошла встреча, закончившаяся безрезультатно.

Власти Португалии потребовали от водителей бензовозов продолжить поставлять топливо в аэропорты, больницы и экстренные службы, а также доставлять 30% от дневной нормы поставок топлива на заправки Лиссабона и Порту.