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ТЭК 17.04.2019 15:08

На заправках в Португалии кончается топливо из-за забастовки водителей бензовозов

На части автозаправок в Португалии заканчиваентся горючее из-за забастовки водителей бензовозов, сообщает в среду агентство Associated Press.

Сообщения о забастовке привели к тому, что многие автомобилисты направились на заправки, чтобы успеть запастись бензином. В результате сотни заправок в Португалии в среду закрыты, а возле открытых стоят длинные очереди.

О возможных изменениях в расписании рейсов сообщили аэропорту Лиссабона и Фару.

"В связи с национальной забастовкой поставки авиационного топлива были прерваны, что может привести к изменениям в расписании полетов", - говорится на сайте аэропортов.

По данным СМИ, во вторник вечером власти Португалии объявили об энергетическом кризисе в стране. Уже во вторник из Португалии стали поступать сообщения о нехватке топлива в двух аэропортах.

В Португалии бастуют порядка 800 водителей бензовозов. Они требуют от властей повышения зарплат и сокращения рабочего времени. Во вторник между профсоюзом и работодателями прошла встреча, закончившаяся безрезультатно.

Власти Португалии потребовали от водителей бензовозов продолжить поставлять топливо в аэропорты, больницы и экстренные службы, а также доставлять 30% от дневной нормы поставок топлива на заправки Лиссабона и Порту.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ТОПЛИВО, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]