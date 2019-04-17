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Дальнее зарубежье 17.04.2019 17:44

Собор Парижской Богоматери может закрыться на шесть лет - настоятель

Собор Парижской Богоматери после пожара может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

П.Шове в разговоре с владельцами бизнеса в районе собора заявил, что Нотр-Дам будет закрыт на "пять-шесть лет".

Настоятель указал, что "часть собора была очень повреждена" в результате пожара. Он не пояснил, о чем именно идет речь.

Также настоятель отметил, что пока неясно, где будут работать 67 сотрудников Нотр-Дама в период восстановления собора.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет. При этом он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще более красивым, чем прежде".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СОБОР, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]