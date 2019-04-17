Россельхознадзор запретил ввоз кроликов из Азербайджана

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан запретило ввоз полутора десятка кроликов из Азербайджана, посчитав их опасными для здоровья человека.

«В международном автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» при досмотре автомобиля марки «Мерседес» госинспекторами управления Россельхознадзора по Республике Дагестан пресечена попытка незаконного ввоза на территорию России животных из Азербайджана», - отмечается в сообщении Управления.

Согласно информации, в салоне и в багажном отделении автомобиля в картонных коробках из под бананов, гражданин Азербайджана пытался незаконно провезти через госграницу 15 кроликов.

Владелец животных не представил ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение своевременных профилактических осмотров и вакцинации кроликов, а также отсутствие у них каких-либо заболеваний.

«Отсутствие документов является основанием полагать, что кролики представлять потенциальную опасность, причем не только для животных, но и для человека. К самым распространенным болезням, которые могут нанести вред человеку, относятся: чесотка, фасциолез, цистицеркоз, пастереллез, листериоз, гельминтоз и туляремия»,- подчеркивается в сообщении.

В силу того, что кролики могут быть переносчиками серьезных заболеваний и их попадание в страну представляет угрозу госинспекторами Россельхознадзора принято решение о запрете их ввоза на территорию России.

«В отношении владельца сельскохозяйственных животных составлен протокол об административном правонарушении по ст.10.8 ч.1 КоАП РФ, груз возвращен в Азербайджан», - отмечается в информации.

Б.Рустамбеков