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Внешняя политика 17.04.2019 17:29

Следующее заседание рабочей группы по реализации каспийской конвенции пройдет в июле в Иране

Участники второй встречи рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря договорились о проведении следующего заседания в июле в Иране, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Следующее заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в июле 2019 года в Исламской Республике Иран", - говорится в распространенном по итогам встречи в Нур-Султане коммюнике.

Как отмечается в документе, на заседании "стороны продолжили обсуждение проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море и согласовали ряд его положений. Обсуждение данного документа будет продолжено на следующем заседании".

"В рамках заседания стороны также провели обзор по различным аспектам сотрудничества на Каспийском море и обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам Пятого Каспийского саммита", - отмечается в сообщении.

В переговорах принимали участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Накануне глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов высказал мнение, что соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспийском море между пятью прикаспийскими странами может быть подготовлено за несколько заседаний рабочей группы.

"Для полноценной имплементации положений конвенции в части делимитации морской акватории нам необходимо в возможно короткие сроки завершить разработку и заключить пятистороннее соглашение по методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Именно на этом нам нужно сосредоточиться на сегодняшнем заседании и на последующих встречах", - сказал Б.Атамкулов на втором заседании рабочей группы по вопросам Каспийского моря во вторник в Нур-Султане.

По его словам, "на сегодняшний день Казахстан, Азербайджан и Туркменистан уже ратифицировали данный договор (Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - ИФ). Мы выражаем надежду на то, что соответствующие внутригосударственные процедуры в Иране и России будут завершены до конца текущего года".

Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана 12 августа 2018 года на саммите прикаспийских государств (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) в Актау.

Согласно Конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разграничены по секторальному принципу. Определено, что разграничение дна и недр Каспия осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.

Первая встреча рабочей группы по реализации каспийской конвенции прошла в Баку 19-20 февраля.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, РАБГРУППА, ДАТА


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