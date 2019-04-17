Незаконное подключение к телекоммуникационным сетям в Азербайджане будет караться лишением свободы на срок до 6 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие санкции за нарушение правил оказания международных телекоммуникационных услуг с незаконным подключением к телекоммуникационной сети.

Согласно поправкам, опубликованным в среду на сайте главы государства, УК дополнен статьей 233-4, по которой в случае, если оказание телекоммуникационным оператором или провайдером международных телекоммуникационных услуг с незаконным подключением к телекоммуникационной сети посредством соответствующего устройства повлечет существенный ущерб, к виновному будет применено наказание в виде штрафа в двукратном размере от нанесенного ущерба, либо он будет привлечен к исправительным работ или лишения свободы на срок до двух лет.

При отягчающих обстоятельствах (с нанесением ущерба на сумму более 100 тыс. манатов) должностные лица будут лишены права занимать должность или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет, оштрафованы в трех-четырехкратном размере от нанесенного ущерба, либо наказаны ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 4 до 6 лет.

Р.Бабаев