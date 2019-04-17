Баку и Варшава обсудили вопросы сотрудничества - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках официального визита в Польшу провел встречу с главой Кабинета президента Польши, госсекретарем Кшиштофом Щерськи.

«В ходе встречи К.Щерський подчеркнул важность политических отношений между двумя странами и их стратегический характер. По его словам, польская сторона намерена сделать все возможное для развития этих связей», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

В свою очередь Э.Мамедъяров рассказал о встречах, проведенных в ходе его визита в Польшу, и указал на перспективы экономического сотрудничества, включая энергетику, транспорт и другие сферы.

Министр также проинформировал о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и поблагодарил польскую сторону за поддержку территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ, признанных на международном уровне.

В ходе беседы польская сторона еще раз выразила заинтересованность в развитии энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями о будущих перспективах Восточного партнерства и более активной поддержке развития этой программы со стороны Европейского Союза.

Затем стороны обсудили ситуацию в Восточной Европе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков