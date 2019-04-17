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Дальнее зарубежье 17.04.2019 22:06

Евроскептики из Brexit Party в Великобритании могут выиграть выборы в Европарламент - опрос

Новая партия - Brexit Party под руководством бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фаража набрала популярность и имеет реальные шансы опередить другие британские партии на майских выборах в Европарламент, сообщает в среду телеканал Sky News.

В соответствии с результатами опроса исследовательского агентства YouGov, Brexit Party в настоящее время может рассчитывать на поддержку 27% британцев, в то время как у бывшей партии Н.Фаража UKIP - 22%. Консерваторов поддерживают всего 15% избирателей, а за Партию зеленых готовы отдать свои голоса 10% британцев.

На прошлой неделе стало известно, что Н.Фараж возглавил евроскептическую партию Brexit Party. Ее название указывает на то, что создатели партии поддерживают выход Великобритании из ЕС.

ЕС и Великобритания достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября 2019 года.

Таким образом, Великобритании нужно будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. И Брюссель, и Лондон изначально неоднократно заявляли, что они хотели бы избежать участия британских депутатов в этих выборах.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]