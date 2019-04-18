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Дальнее зарубежье 18.04.2019 09:30

Юристы Белого дома и чиновники Минюста США обсудили отчет Мюллера в преддверии его публикации - газета

Юристы Белого дома и чиновники министерства юстиции обсудили детали выводов спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, сообщает New York Times.

Согласно газете, обе стороны провели "многочисленные беседы" в последние дни.

Отмечается, что переговоры позволили юридической команде президента Дональда Трампа начать подготовку ответа.

"Чувство паранойи овладевает некоторыми помощниками Трампа, некоторые из которых боятся его реакции больше, чем самих результатов (...).Из доклада может быть ясно, кто из нынешних и бывших советников Трампа говорил со спецпрокурором, сколько они сказали и какой ущерб они нанесли президенту"..., - заявили собеседники издания.

По словам источников газеты, помощники президента планируют разделить доклад Р.Мюллера между собой, ознакомиться с его содержанием и разработать стратегию опровержения.

Ожидается, что юридическая команда Д.Трампа выпустит длинный ответ на доклад Мюллера, который опровергает любую потенциально вредную информацию.

Министерство юстиции США обнародует в четверг отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Генеральный прокурор США Уильям Барр назначил пресс-конференцию по итогам публикации на 9:30 (18:30 ) в четверг.

Д.Трамп предложил после этого провести собственную пресс-конференцию.

Отредактированная версия доклада Р.Мюллера также будет направлена в Конгресс США. Ранее Минюст направлял туда лишь письмо по поводу итогов расследования, и в нем говорилось только об основных выводах команды Р.Мюллера.

Редактирование доклада было начато в конце марта и активно проходило в первой половине апреля.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

В свою очередь, Д.Трамп не был против публикации полного доклада Р.Мюллера и заявил, что "очень доверяет" У.Барру и потому готов принять любые его инициативы по поводу дальнейшей судьбы отчета.

Президент США также не раз называл расследование Р.Мюллера необоснованным и заявлял о том, что не видит причин для того, чтобы его проводить.

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Тэги: США, МЮЛЛЕР, ОТЧЕТ, ПОДГОТОВКА


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