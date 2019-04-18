Генсек ОБСЕ в Ашхабаде подчеркнул необходимость регионального взаимодействия для пресечения финансирования террористов

Активность террористических групп требует активизации региональных и международных усилий по противодействию финансированию терроризма, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер на конференции высокого уровня, которую организация проводит Ашхабаде.

"Уверен, что переговоры (...) помогут укрепить региональный подход в борьбе с финансированием терроризма и, одновременно, дадут новый толчок разворачивающимся переговорам на глобальном уровне, - сказал Т.Гремингер, слова которого приводит МИД Туркменистана.

В связи с этим генсек ОБСЕ отметил важность развития потенциала юридических и судебных органов в наблюдении за финансовыми потоками.

Со своей стороны госсекретарь МИД председательствующей в ОБСЕ Словакии Лукаш Паризек заявил о необходимости эффективного противодействия экстремизму и терроризму в интернете без ущерба правам и свободам пользователей сети.

"Террористические группы приноровились к использованию интернета и площадок социального общения для создания сетей и сбора средств. Нам необходимо разработать новые эффективные меры для предотвращения и пресечения использования интернета террористами, без ущерба общим фундаментальным правам и свободам", - сказал словацкий дипломат.

Со своей стороны туркменский представитель заявил, что Ашхабад активно взаимодействует в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма с ОБСЕ, ООН и СНГ и другими региональными и международными организациями. По его словам, туркменская сторона "подала заявку на участие в Группе "Эгмонт", что позволит улучшить обмен информацией с учреждениями финансовой разведки других стран".

По сообщению МИД Туркменистана, в конференции высокого уровня по борьбе с финансированием терроризма и организованной преступностью в Ашхабаде приняли участие около 200 представителей стран Центральной Азии, а также стран-участниц и партнеров по сотрудничеству ОБСЕ.

В форуме приняли участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Афганистана, Монголии, руководители Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, Интерпола, РАТС ШОС, Антитеррористического центра СНГ и других организаций.