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Дальнее зарубежье 18.04.2019 16:43

Конфликт в Ливии унес жизни уже более 200 человек - ВОЗ

В результате столкновений между противоборствующими силами вблизи столицы Ливии Триполи погибли уже 205 человек, сообщает в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Число жертв вооруженного конфликта в Триполи составляет 205 человек, 913 человек ранены", - говорится в Twitter ливийского подразделения ВОЗ.

Медики ВОЗ помогают проводить операции в больницах на передовой конфликта, отмечает организация.

Ранее сообщалось о 180 погибших и более чем 800 пострадавших.

В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе призвал силы Х.Хафтара прекратить наступление рад мирных людей, которые живут в Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

4 апреля 2019 года командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, который находится под контролем признанного международным сообществом правительством национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

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Тэги: ЛИВИЯ, КОНФЛИКТ, ПОГИБШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]