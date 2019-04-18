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Дальнее зарубежье 18.04.2019 15:27

В Португалии водители бензовозов завершили забастовку, из-за которой на заправках почти кончилось топливо

Водители португальских бензовозов спустя три дня после начала забастовки, из-за которой на заправках почти кончилось топливо, согласились ее завершить, сообщает в четверг телекомпания RTP.

По данным министра транспорта, связи и общественных услуг Португалии Педру Нуну Сантуша, водители бензовозов согласились завершить забастовку в обмен на обещание властей о скором возобновлении переговоров об изменении условий труда.

Он также предупредил, что восполнение запасов топлива на заправках потребует некоторого времени.

Накануне сообщалось, что на автозаправках Португалии заканчивается горючее из-за забастовки водителей бензовозов.

Сообщения о забастовке привели к тому, что многие автомобилисты направились на заправки, чтобы успеть запастись бензином. В результате сотни заправок в Португалии оказались накануне закрыты, а возле открытых скопились длинные очереди автомобилей.

Еще во вторник из Португалии стали поступать сообщения о нехватке топлива в двух аэропортах.

Всего в забастовке принимали участие порядка 800 водителей бензовозов. Их основные требования - повышение зарплат и сокращение рабочего времени.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ЗАБАСТОВКА, ЗАВЕРШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]