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СНГ 18.04.2019 18:15

Глава Минфина Казахстана назначен представителем республики в Совете ЕЭК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова представителем Казахстана в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщила в четверг пресс-служба Минфина.

Совет ЕЭК осуществляет общее регулирование интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также общее руководство деятельностью комиссии, отмечается в сообщении.

В Совет ЕЭК от каждой страны-участницы ЕАЭС входит один представитель, который является заместителем главы правительства и наделен необходимыми полномочиями в соответствии с законодательством своего государства.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕЭК, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]