Азербайджан увеличил в I квартале экспорт газа в 3,2 раза, доходы - в 2,5 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за I-ый квартал 2019 года составил 2 млрд 971 млн 16,08 тыс. кубометров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-марте 2019 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 2 млрд 971 млн 16,08 тыс. кубометров на сумму $425 млн 389,59 тыс.", - отметили в комитете.

В I-ом квартале 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 938 млн 931,34 тыс. кубометров на $168 млн 372,66 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт газа увеличился в количественном выражении в 3,2 раза, в денежном выражении - в 2,5 раза.

В 2018 году экспорт задекларированных на таможне объемов азербайджанского газа составил 7 млрд 900 млн 12,99 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 499 млн 385,84 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова





