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ТЭК 18.04.2019 15:47

Азербайджан увеличил в I квартале экспорт газа в 3,2 раза, доходы - в 2,5 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за I-ый квартал 2019 года составил 2 млрд 971 млн 16,08 тыс. кубометров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"В январе-марте 2019 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 2 млрд 971 млн 16,08 тыс. кубометров на сумму $425 млн 389,59 тыс.", - отметили в комитете.

В I-ом квартале 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 938 млн 931,34 тыс. кубометров на $168 млн 372,66 тыс. Таким образом, за отчетный период 2019 года экспорт газа увеличился в количественном выражении в 3,2 раза, в денежном выражении - в 2,5 раза.

В 2018 году экспорт задекларированных на таможне объемов азербайджанского газа составил 7 млрд 900 млн 12,99 тыс. кубометров на сумму $1 млрд 499 млн 385,84 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова



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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]