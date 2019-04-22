Азербайджан в 2021г увеличит газодобычу до 45 млрд кубометров - глава Минэнерго



Министерство энергетики Азербайджана прогнозирует в 2021 году рост добычи газа до 45 млрд кубометров, заявил глава ведомства Пярвиз Шахбазов.

"В 2019 году добыча газа в Азербайджане по сравнению с минувшим годом увеличится на 19%, экспорт газа - на 25%. В 2021 году добыча газа увеличится до 45 млрд кубометров", - заявил П.Шахбазов в понедельник, выступая в Баку на IV-ом международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия».

При этом министр отметил, что рост газодобычи в последующие годы в стране будет обусловлен активизацией работ по разработке в период 2019-2020 гг газовых месторождений «Абшерон», «Умид», «Карабах», перспективных структур «Шафаг-Асиман», «Бабек».

Министр так же отметил, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря создает большие перспективы для расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и странами Средней Азии, «что внесет вклад в обеспечение политической стабильности в регионе».

Как сообщалось, по данным Госкостата, в 2018 году добыча газа нефти в Азербайджане составила 30 млрд 592,2 млн кубометров.

Экспорт газа из Азербайджана в 2018 году составил 9 млрд 914,9 млн кубометров природного газа на $1 млрд 705 млн 668,6 тыс.

Н.Аббасова