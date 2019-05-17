Центробанк Азербайджана к 2020г внедрит технологию блокчейна в финансовой сфере

Центральный банк Азербайджана планирует до конца 2019 года внедрить технологию блокчейн в финансовую сферу страны, заявил главный информационный администратор ЦБ Фарид Османов.
«Проект создания первой в Азербайджане экосистемы, основанной на технологии блокчейн, является пилотным. В настоящее время мы ведём переговоры по процессу имплементации созданного в начале года прототипа. Ввод в эксплуатацию системы планируется до конца текущего года», - сказал Османов в пятницу на Финансово-технологическом саммите в Баку.
Он отметил, что в планы ЦБА входит перевод всех электронных банковских операции на технологию блокчейн.
«В первую очередь, это позволит нам значительно улучшить безопасность личных данных, передаваемых кредитным организациям. Кроме того, данная технология позволит проводить большинство операций удаленно. В наших планах, в первую очередь, обеспечение удаленного открытия счетов. Эта цель будет реализовываться в несколько этапов. Сначала мы планируем обеспечить удаленное открытие счетов физическими лицами на сумму до 500 манатов, затем на сумму до 6 тыс. манатов, а в дальнейшем - открытие всех счетов», - заявил Османов.
А.Мамедов
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