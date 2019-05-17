Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9005 RUR   0.0263 GBR   2.1746 TRY   0.2798

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.87 0.85 Brent 72.62 0.85

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.05.2019 10:50

Центробанк Азербайджана к 2020г внедрит технологию блокчейна в финансовой сфере

Центральный банк Азербайджана планирует до конца 2019 года внедрить технологию блокчейн в финансовую сферу страны, заявил главный информационный администратор ЦБ Фарид Османов.

«Проект создания первой в Азербайджане экосистемы, основанной на технологии блокчейн, является пилотным. В настоящее время мы ведём переговоры по процессу имплементации созданного в начале года прототипа. Ввод в эксплуатацию системы планируется до конца текущего года», - сказал Османов в пятницу на Финансово-технологическом саммите в Баку.

Он отметил, что в планы ЦБА входит перевод всех электронных банковских операции на технологию блокчейн.

«В первую очередь, это позволит нам значительно улучшить безопасность личных данных, передаваемых кредитным организациям. Кроме того, данная технология позволит проводить большинство операций удаленно. В наших планах, в первую очередь, обеспечение удаленного открытия счетов. Эта цель будет реализовываться в несколько этапов. Сначала мы планируем обеспечить удаленное открытие счетов физическими лицами на сумму до 500 манатов, затем на сумму до 6 тыс. манатов, а в дальнейшем - открытие всех счетов», - заявил Османов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЛОКЧЕЙН, ВНЕДРЕНИЕ, СРОКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]