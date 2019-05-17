ПАСЕ призвала Белоруссию срочно ввести мораторий на смертную казнь

В Парламентской ассамблее Совета Европы выступили с критикой решения Верховного суда Беларуси оставить в силе смертный приговор убийце двух женщин в Бобруйске.

"Это решение разочаровывает, потому что показывает, что, несмотря на некоторые признаки движения в сторону отмены (смертной казни в Беларуси - ИФ), белорусская судебная система продолжает ее применять", - говорится в заявлении.

В ПАСЕ подчеркнули, что намерены выступать против любого смертного приговора в Беларуси.

"Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое больше не приемлемо в Европе. Мы вновь обращаемся к властям Беларуси с призывом в срочном порядке ввести мораторий на смертную казнь, и де-факто и де-юре отменить смертную казнь", - отметили там.

Верховный суд 14 мая принял решение оставить приговор Могилевского областного суда в отношении Александра Осиповича в силе. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы Осипович просил переквалифицировать его дело на статью 143 УК РБ (убийство при превышении пределов необходимой обороны).

Как сообщалось, Осипович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил случайных знакомых девушек. Те, опасаясь за свои жизнь и здоровье, закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, ворвался в ванную комнату. После этого он нанес одной девушке не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове. Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 2 ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия.

Смертный приговор Осиповичу был вынесен на выездном заседании Могилевского областного суда в Бобруйске 9 января текущего года.

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.