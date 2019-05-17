ЦБ запускает централизованную систему поиска финансовых услуг и продуктов

Центральный банк Азербайджана запускает централизованную систему поиска финансовых услуг и продуктов.

Система, презентация которой прошла в пятницу в Баку, создана в рамках Государственной программы развития цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг.

Заведующая отделом экономического просвещения ЦБА Улькяр Бабаева на презентации сообщила журналистам, что система будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни, в июле текущего года будет запущена мобильная версия.

«В настоящее время мы проводим некоторые мелкие правки, связанные с безопасностью, поэтому система станет доступна для пользователей в ближайшие дни», - сообщила Бабаева.

Он добавила, что в настоящее время к системе подключены только банки, действующие в Азербайджане. Но в ближайшем будущем в поисковике будут доступны услуги и продукты и прочих субъектов финансового рынка.

«Пока система охватывает 3 тыс. продуктов и услуг свыше 20 банков Азербайджана. Но в будущем к ней подключатся НБКО, платежные агенты и прочие структуры, оказывающие финансовые услуги», - заявила Бабаева.

В целом, благодаря системе, пользователи могут получить информацию о кредитах, депозитах, филиальной сети банков, картах, денежных переводах и прочих продуктах и услугах, сравнить информацию как по различным продуктам одного банка, так и по одинаковым продуктам в различных банках.

В перспективе Центральный банк также планирует реализовать возможность заказа напрямую через систему того или иного продукта в онлайн-режиме.

А.Мамедов