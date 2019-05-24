Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в решении проблем в сфере труда

Баку и Москва подписали межведомственное соглашение о сотрудничестве в сфере труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

Документ подписали руководители азербайджанского и российского министерств Сахиль Бабаев и Максим Топилин.

Соглашение предусматривает сотрудничество между двумя ведомствами по нормативно-правовому регулированию проблем в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, планированию и развитию человеческих ресурсов, включая вопросы населения и демографического развития, повышения качества рабочей силы, в том числе подготовки и применения профессиональных стандартов.

Министерства также планируют реализацию совместных мероприятий по обеспечению занятости граждан, нуждающихся в особой социальной защите, совершенствованию системы мониторинга и прогнозирования рынка труда, разрешения социально-трудовых отношений, включая вопросы защиты и ревизии труда, а также трудовых споров.

Соглашение предусматривает также реализацию мероприятий в сфере политики соцзащиты, занятости и трудовой миграции, а также сокращения бедности, совершенствования методологии определения уровня прожиточного минимума, осуществление социально-медицинской экспертизы и реабилитации.

«Договоренность направлена, в том числе, и на обеспечение занятости и социальной интеграции граждан с инвалидностью, развитие системы социальной защиты от безработицы, подготовку и реализацию совместных проектов по соответствующим областям, проведение научных исследований и т.д.», - отмечается в информации.

В рамках визита в Баку Топилин также провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

«На встрече было отмечено успешное развитие стратегического партнерства между Баку и Москвой во всех сферах, а также наличие хороших возможностей для ведения обмена опытом в различных направлениях социальной сферы», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев