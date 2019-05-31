Почти 1 тыс. наблюдателей от международных организаций аккредитованы на выборы в Казахстане

Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала 967 представителей международных организаций для мониторинга президентских выборов, которые пройдут 9 июня, сообщила член ЦИК Зауреш Баймолдина.

"Итого наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на 31 мая составило 967 человек", - сказала Баймолдина на заседании комиссии в пятницу в Нур-Султане.

По ее данным, в течение текущей недели поступили представления МИД Казахстана для аккредитации наблюдателей в составе миссии СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, миссии БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и ШОС.

"Наряду с этим представлен 91 наблюдатель от 31 иностранного государства, в числе которых есть и представители центральных избирательных органов Индии, Индонезии, Кыргызстана, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана", - проинформировала член ЦИК.

По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям обновляются, добавила она.