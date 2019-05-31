Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8918 RUR   0.026 GBR   2.1433 TRY   0.2877

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.59 -2.22 Brent 66.87 -2.58

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 31.05.2019 17:32

Почти 1 тыс. наблюдателей от международных организаций аккредитованы на выборы в Казахстане

Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала 967 представителей международных организаций для мониторинга президентских выборов, которые пройдут 9 июня, сообщила член ЦИК Зауреш Баймолдина.

"Итого наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на 31 мая составило 967 человек", - сказала Баймолдина на заседании комиссии в пятницу в Нур-Султане.

По ее данным, в течение текущей недели поступили представления МИД Казахстана для аккредитации наблюдателей в составе миссии СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, миссии БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и ШОС.

"Наряду с этим представлен 91 наблюдатель от 31 иностранного государства, в числе которых есть и представители центральных избирательных органов Индии, Индонезии, Кыргызстана, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана", - проинформировала член ЦИК.

По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям обновляются, добавила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, АККРЕДИТАЦИЯ


Похожие новости


Глава ЦИК, скорее всего, возглавит наблюдателей от Азербайджана на внеочередных выборах президента Казахстана – посол в Баку Казахстану нужны перемены - Назарбаев Кандидаты в президенты Казахстана, вероятно, проведут теледебаты - министр Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала в Казахстане Казахстан потратит из бюджета по $19,18 тыс. на каждого кандидата в ходе президентской гонки - ЦИК Центризбирком Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]