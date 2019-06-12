Треть экспорта украинского сахара в мае пришлась на Азербайджан

Азербайджан в мае 2019 года являлся лидером по объему закупок сахара из Украины, сообщают украинские СМИ.

Согласно данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», в мае украинские производители экспортировали более 40 тыс. тонн сахара, что на 30% больше, чем в апреле текущего года.

При этом основным импортером украинского сахара остается Азербайджан. На долю Азербайджана в мае пришлось 29% (11,6 тыс. тонн).

Отмечается, что значительные объемы также импортировали Турция и Таджикистан - 17% и 16% соответственно.

Вместе с тем, за период с сентября по май 2018-2019 было экспортировано 378,2 тыс. тонн сахара, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина входит в 20 крупнейших производителей сахара в мире и замыкает десятку крупнейших экспортеров. По результатам 2018 года экспорта сахара из Украины составил $217 млн.

Б.Рустамбеков