Покупателей контрабандных товаров в Латвии становится меньше - опрос

В Латвии число покупателей контрабандных товаров в последние годы уменьшается, но все еще достаточно велико, заявил в среду на национальном форуме по проблематике контрабанды руководитель центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.
По данным опроса, в этом году 11% жителей Латвии покупали контрабандный табак, 5% - контрабандное горючее, 4% - контрабандный алкоголь. В 2013 году контрабандный табак покупали 27% жителей, контрабандное горючее и алкоголь - 15%.
По словам Кактиньша, заметна позитивная динамика к снижению, но количество покупателей контрабанды все еще велико.
Среднее количество покупателей контрабандного табака в стране составляет 11%, в Латгале - 16%. Если отдельно рассматривать курящих, то каждый третий признает, что в течение года покупал контрабандный табак.
На вопрос о причинах покупки контрабандных товаров люди в основном отвечали, что они дешевле, 18% заявили, что нет никаких отличий по качеству, а 8% сказали, что покупают контрабанду "назло государству".
76% опрошенных заявили, что в течение последнего месяца не покупали контрабандных товаров, а 24% признались, что покупали их.
Каждый третий опрошенный знает, где можно купить контрабандные сигареты, каждый четвертый - где купить контрабандный алкоголь, а 12% известно, где продается контрабандное горючее. В Латгале о том, где купить контрабандное горючее, знают 25% опрошенных.
Согласно данным опроса, 62% респондентов заявили, что покупка контрабандных товаров предосудительна, а 54% сказали, что наказывать следует и покупателей контрабанды. 30% считают, что покупателей не нужно наказывать.
Кактиньш сообщил, что в новом опросе 20% респондентов заявили, что борьба с контрабандой в Латвии ведется успешно, а в 2013 году так считали 8%. 55% заявили, что борьбу с контрабандой нужно усилить. В 2013 году так считали 46% респондентов.
В опросе приняли участие 1017 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Баку и Анкара увеличат в 2019 году число совместных учений до 13 – министр обороны Азербайджана
Производители куриных яиц в Азербайджане в 2018г понесли убытки почти на $10 млн
TuranBank сократил обязательства перед Центробанком на 6%
Baki Ayaqqabi Fabrikasi-2 удвоило чистую прибыль по итогам 2018г
Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Халаф Халафов и Флориан Зенгстшмид стали почетными гостями CEO Lunch Baku
Bakcell расширяет возможности карьерного роста и трудоустройства для молодежи
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви