Покупателей контрабандных товаров в Латвии становится меньше - опрос

В Латвии число покупателей контрабандных товаров в последние годы уменьшается, но все еще достаточно велико, заявил в среду на национальном форуме по проблематике контрабанды руководитель центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

По данным опроса, в этом году 11% жителей Латвии покупали контрабандный табак, 5% - контрабандное горючее, 4% - контрабандный алкоголь. В 2013 году контрабандный табак покупали 27% жителей, контрабандное горючее и алкоголь - 15%.

По словам Кактиньша, заметна позитивная динамика к снижению, но количество покупателей контрабанды все еще велико.

Среднее количество покупателей контрабандного табака в стране составляет 11%, в Латгале - 16%. Если отдельно рассматривать курящих, то каждый третий признает, что в течение года покупал контрабандный табак.

На вопрос о причинах покупки контрабандных товаров люди в основном отвечали, что они дешевле, 18% заявили, что нет никаких отличий по качеству, а 8% сказали, что покупают контрабанду "назло государству".

76% опрошенных заявили, что в течение последнего месяца не покупали контрабандных товаров, а 24% признались, что покупали их.

Каждый третий опрошенный знает, где можно купить контрабандные сигареты, каждый четвертый - где купить контрабандный алкоголь, а 12% известно, где продается контрабандное горючее. В Латгале о том, где купить контрабандное горючее, знают 25% опрошенных.

Согласно данным опроса, 62% респондентов заявили, что покупка контрабандных товаров предосудительна, а 54% сказали, что наказывать следует и покупателей контрабанды. 30% считают, что покупателей не нужно наказывать.

Кактиньш сообщил, что в новом опросе 20% респондентов заявили, что борьба с контрабандой в Латвии ведется успешно, а в 2013 году так считали 8%. 55% заявили, что борьбу с контрабандой нужно усилить. В 2013 году так считали 46% респондентов.

В опросе приняли участие 1017 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.