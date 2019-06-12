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Регион 12.06.2019 15:59

Зариф обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг "иранской ядерной сделки"

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и глава МИД Японии Таро Коно встретились в среду в Тегеране, где обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает агентство ИРНА.

Встреча прошла за несколько часов до прибытия в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В среду Абэ предстоит встретиться в Тегеране с президентом Хасаном Рухани, а на четверг у него запланирована встреча с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Перед поездкой Абэ заявил, что визит нацелен на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

Японские премьеры не посещали Иран после того, как в стране произошла Исламская революция. Последним главой японского правительства, побывавшим в Иране, был Такэо Фукуда, его визит в Тегеран состоялся в 1978 году.

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Тэги: ИРАН, ЯПОНИЯ, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]