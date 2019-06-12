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СНГ 12.06.2019 14:41

Генпрокуратура Казахстана вновь предупреждает граждан об ответственности за участие в несанкционированных митингах

Генеральная прокуратура Казахстана в связи с появлением в социальных сетях призывов к новым протестным акциям вновь заявила о недопустимости несанкционированных митингов и шествий.

"Генеральная прокуратура разъясняла о недопустимости организации и участия в незаконных митингах и шествиях. Несмотря на это, в социальных сетях отдельные лица продолжают распространять провокационные призывы к их проведению в крупных городах страны", - говорится в сообщении надзорного ведомства Казахстана, опубликованном в среду.

"Имеет место подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и воспрепятствованию работе объектов жизнеобеспечения", - отмечается в сообщении.

Поэтому Генпрокуратура Казахстана вновь призывает "соблюдать законность и воздержаться от организации и участия в несанкционированных публичных акциях".

"В отношении лиц, причастных к противоправным действиям, будут приниматься самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной, в рамках действующего законодательства", - предупредили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 9 и 10 июня, в Алматы и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы. По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.

Согласно заявлению МВД Казахстана, акции протеста во время президентских выборов были организованны сторонниками признанной экстремистской и запрещенной в стране организации "Демократический выбор Казахстана" по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГЕНПРОКУРАТУРА, ПРОТЕСТЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]