В Казахстане правозащитники проверяют условия содержания задержанных за участие в несанкционированных митингах

Правозащитники и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Казахстане проверяют условия содержания лиц, задержанных в ходе несанкционированных митингов, сообщила пресс-служба омбудсмена в среду.

"Региональные группы НПМ (Национального превентивного механизма - ИФ-К) городов Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей направлены для специальных посещений мест содержания задержанных", - говорится в сообщении.

"По завершении мониторинга будет представлена соответствующая информация", - отмечается в документе.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека рассказали, что в последние дни поступали обращения, преимущественно из городов Нур-Султан и Алматы, об отсутствии информации о местонахождении людей, задержанных во время несанкционированных митингов.

"Родственники, работодатели обеспокоены сложившейся ситуацией. В соответствии с информацией МВД, несколько сотен таких лиц было задержано и помещено в места изоляции от общества", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что омбудсмен рекомендовал МВД Казахстана сообщить список задержанных, в результате "получено сообщение о том, что родственники задержанных будут проинформированы".

9 и 10 июня, в Алматы и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы. По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек. Часть из них привлечена к административной ответственности и отправлена в Акмолинскую, Карагандинскую и Алматинскую области для отбывания наказания в виде исправительных работ.