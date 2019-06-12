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Регион 12.06.2019 16:55

Глава Минобороны Грузии обсудил с турецким коллегой участие Анкары в процессе грузинской евроатлантической интеграции

Глава грузинского министерства обороны Леван Изория в среду в ходе встречи с турецким коллегой Хулуси Акаром поблагодарил Турцию за поддержку процесса интеграции Грузии в НАТО, сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

Встреча состоялась в азербайджанском городе Габала, где в среду также состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана.

Изория и Акар обсудили участие турецких военных в развитии грузинских Сил обороны, повышении их совместимости с силами альянса, а также турецкое содействие в подготовке вступления Грузии в НАТО.

"Одной из главных тем на встрече был вопрос безопасности Черного моря", - сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Изория заявил турецкому коллеге о готовности Грузии внести вклад в укрепление архитектуры безопасности региона Черного моря. По его словам, в этом направлении страна продолжает работу с НАТО "по конкретным совместным мероприятиям".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, НАТО, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]