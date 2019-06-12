Президент Казахстана распорядился установить степень вины задержанных на несанкционированных митингах, освободить невиновных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду поручил генеральному прокурору страны освободить невиновных граждан, случайно оказавшихся в местах проведения несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алматы.

"Поручил Генеральному прокурору обеспечить законные права граждан, установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить", - написал Токаев в своем твиттере.

Как сообщалось, 9 и 10 июня, в Алматы и Нур-Султане прошли несанкционированные митинги, участники которых призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы. По данным МВД, 9 июня в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 участников митингов, 10 июня - около 200 человек.

Согласно заявлению МВД Казахстана, акции протеста во время президентских выборов были организованны сторонниками признанной экстремистской и запрещенной в стране организации "Демократический выбор Казахстана" по указанию ее руководителей из-за рубежа для дестабилизации ситуации в стране.