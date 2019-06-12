Навальный проведёт ночь в отделе полиции

Задержанный на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова оппозиционер Алексей Навальный останется в отделе внутренних дел "Строгино" до утра, сообщил "Интерфаксу" глава Фонда борьбы с коррупцией, юрист Иван Жданов.

"Да, могу подтвердить - Алексей задержан, он в ОВД "Строгино", оставляют до утра", - сказал Жданов.

Он сказал, что Навальному вменяется нарушение административного кодекса по статье о нарушении правил проведения или участия в публичном мероприятии.

Когда и в каком суде будет слушаться вопрос о привлечении Навального к административной ответственности, Жданов не уточнил.