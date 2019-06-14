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СНГ 14.06.2019 16:30

Лидеры стран ШОС подписали в Бишкеке более 20 документов, включая "дорожную карту" по Афганистану

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита в Бишкеке в пятницу подписали более 20 документов, включая Бишкекскую декларацию и ряд решений по дальнейшему функционированию Организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии.

"По итогам прошедшего в Бишкеке саммита ШОС был подписан 21 документ, главы государств ШОС подписали Бишкекскую декларацию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и еще 12 документов, руководители государственных органов стран-членов ШОС подписали семь документов, включая несколько соглашений и "Дорожную карту" дальнейших действий Контактной группы "ШОС-Афганистан"", - сказал собеседник агентства.

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. В Организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

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Тэги: ШОС, САММИТ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]