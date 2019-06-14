Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита в Бишкеке в пятницу подписали более 20 документов, включая Бишкекскую декларацию и ряд решений по дальнейшему функционированию Организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Киргизии.

"По итогам прошедшего в Бишкеке саммита ШОС был подписан 21 документ, главы государств ШОС подписали Бишкекскую декларацию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и еще 12 документов, руководители государственных органов стран-членов ШОС подписали семь документов, включая несколько соглашений и "Дорожную карту" дальнейших действий Контактной группы "ШОС-Афганистан"", - сказал собеседник агентства.

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. В Организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.