По итогам саммита ШОС принята Бишкекская декларация, отражающая перспективы развития организации

Принятая по итогам саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бишкекская декларация отражает совместное видение государств-участников по дальнейшему развитию ШОС, заявил журналистам в пятницу по итогам заседания в Бишкеке генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Декларация является важным итоговым политическим документом, в нем отражено совместное видение наших стран о перспективах развития ШОС, а также консолидированная позиция по актуальным международным и региональным проблемам", - сказал Норов.

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. На саммите в Бишкеке председательствование в организации перешло России, следующий саммит в июле 2019 года пройдет в Челябинске.

В Организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.