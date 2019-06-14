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СНГ 14.06.2019 18:02

По итогам саммита ШОС принята Бишкекская декларация, отражающая перспективы развития организации

Принятая по итогам саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бишкекская декларация отражает совместное видение государств-участников по дальнейшему развитию ШОС, заявил журналистам в пятницу по итогам заседания в Бишкеке генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Декларация является важным итоговым политическим документом, в нем отражено совместное видение наших стран о перспективах развития ШОС, а также консолидированная позиция по актуальным международным и региональным проблемам", - сказал Норов.

В текущем году Киргизия является председателем в ШОС. На саммите в Бишкеке председательствование в организации перешло России, следующий саммит в июле 2019 года пройдет в Челябинске.

В Организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШОС, САММИТ, ДЕКЛАРАЦИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]