Президент Афганистана предлагает сформировать коалицию для достижения мира в стране

Сформировать региональную и международную коалицию для достижения мира в Афганистане предложил президент этой страны Ашраф Гани.

"Мы верим в приверженность США политическому решению в Афганистане и стараемся достичь необходимого международного консенсуса по вопросу о мире. Но без регионального консенсуса прорывы в усилиях по достижению мира потребуют времени", - сказал Гани в пятницу, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Президент также подчеркнул, что, "хотя война в Афганистане имеет множество аспектов, достижение мирного соглашения с движением "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) является ключевым условием снижения насилия в стране".

Гани, слова которого приводят афганские СМИ, предложил сформировать региональную и международную коалицию для достижения мира, специальную группу с целью разработки прибыльных программ и проектов для снижения бедности.

Кроме того, президент заявил о необходимости комплексного подхода к решению проблемы наркотиков как движущей силы конфликта и преступности в регионе, а также выработки согласованных региональных рамок борьбы с терроризмом.

Гани сообщил, что 28 сентября в Афганистане состоятся президентские выборы, и пригласил международных наблюдателей для их мониторинга.

Афганистан имеет статус наблюдателя в ШОС. В рамках организации действует контактная группа ШОС-Афганистан.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил на саммите, что разработана дорожная карта дальнейшей деятельности контактной группы по Афганистану.