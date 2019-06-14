МАК планирует проведение экспериментов для оценки действий экипажа аварийного SSJ-100

В предварительном отчете о расследовании авиакатастрофы 15 мая в аэропорту "Шереметьево" перечислены исследования, которые еще предстоит сделать комиссии. Среди них только одно касается действий экипажа.

"Для оценки действий экипажа в аварийном полете комиссией планируется проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере", - сказано в разделе "Планируемые исследования" предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета по расследованию авиакатастрофы.

Кроме этого, комиссии предстоит провести "считывание данных из внутренней энергонезависимой памяти блоков системы дистанционного управления, метеорадара, блоков управления двигателями, модуля центрального вычислителя авионики и приемо-передатчиков УКВ". Для этого МАК планирует привлечь разработчиков и изготовителей этих блоков и "уполномоченных представителей Германии, США и Франции".

Также комиссия поручила разработчику самолета совместно со специалистами МАК провести математическое моделирование полета для проверки соответствия характеристик самолета в аварийном полете типовым характеристикам, а также "возможного влияния внешних возмущений".

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), информация с них расшифрована.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.