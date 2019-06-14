Вывоз капитала из Азербайджана в I квартале превысил $740 млн - ЦБ

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в I-ом квартале 2019 года составил $740,8 млн, отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком.

Объем репатриации капитала из Азербайджана в январе-марте 2018 года составил $603,4 млн. Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана в отчетном периоде увеличился на 22,8%.

Центробанк подчеркивает, что в январе-марте 2019 года резиденты Азербайджана выплатили процентов по иностранным кредитам на сумму $89,6 млн ($71 млн в первом квартале 2018 года).

Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в 2018 году составил $3 млрд 156,2 млн и по сравнению с 2017 годом увеличился на 11,9%.

А.Азизов