Индия в мае увеличила импорт золота на 37%, до $4,8 млрд

Индия в мае 2019 года импортировала золото на $4,781 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.
Это на 37% больше, чем за май прошлого года.
Всего с начала года, по подсчетам, поставки золота в Индию выросли на 29% по сравнению с январем-маем 2018 года и составили $16,923 млрд.
Индия долгое время являлась крупнейшим потребителем золота в мире, практически не производя его сама. Однако с 2013 года Индия борется с Китаем за первенство по этому показателю.
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