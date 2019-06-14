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Карабахский конфликт 14.06.2019 21:06

Политолог Ахундов презентовал книгу, рассказывающую всю правду о надписях Гандзасара

В Баку в пятницу презентована книга политолога Фуада Ахундова «О причинах исчезновения книги Иосифа Орбели», научно объясняющая причину уничтожения армянским ученым Орбели своей работы «Надписи Гандзасара и hавоцптука», сообщает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» с презентации.

Выступивший на мероприятии Ахундов отметил, что книга создает возможность прочитать альтернативную историю.

«В интернете также опубликована электронная версия этой книги. У армянского народа появилась возможность прочитать альтернативную историю»,- отметил Ахундов.

По его словам, с момента публикации электронной версии книги в сети (24.04.2019 года) на нее было совершено более 10 тыс. хакерских атак.

«Более 10 тыс. хакерских атак было совершено на электронную версию книги, которые были успешно предотвращены. Наряду с этим я получаю отзывы от армян, правда за пределами Армении, которые поддерживают и говорят, что не знали, что история такова. Это говорит о том, что лед тронулся», - сказал политолог.

Он отметил, что первый экземпляр книги посредством радиостанции «Эхо Москвы» передан супруге премьер-министра Армении Анне Акопян. «Акопян говорила, что любит Ганзасар. Я передал ей книгу, что бы она имела возможность ознакомиться с истинной историей Ганзасара», - подчеркнул он.

Ахундов также отметил, что книга Орбели около 100 лет в научных кругах считалась утерянной. «Я нашел труды Орбели в архивах Санкт-Петербурга. Автор полностью опровергает постулат армянской историографии, о том, что Гандзасар был политическим центром Армении. Орбели указал на ошибки и поздние вставки, сделанные при переводе надписей на стене Собора Св. Иоанна Крестителя в Гандзасаре»,- отметил Ахундов.

Политолог рекомендовал участникам презентации посетить проходящую в эти дни в Центре Гейдара Алиева выставку Гаджаров «История Эриванского ханства».

Над книгой работали: перевод с древнеармянского языка - член-корреспондент Академии Наук Грузии Заза Алексидзе, дополнительный перевод с древнеармянского языка - Тельман Гасымов и Эльшад Алили, составитель - Ризван Гусейнов, консультант - Эльбрус Мамедов.

Книгу можно скачать по ссылке: http://karabakhchurch.com/?fbclid=IwAR2ExcqaYdNsMHhc1WE_YiDRNp90PLcOuvDK7rVtDIGQn_DN8XXPRX9W8Co

Ф.Исазаде

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Тэги: КНИГА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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