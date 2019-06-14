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Дальнее зарубежье 14.06.2019 21:08

Трамп поблагодарил премьера Абэ за попытки наладить контакты между США и Ираном - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за попытки содействовать установлению связи между США и Ираном, сообщили в пятницу в Белом доме.

"Лидеры обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе недавнюю поездку премьер-министра Абэ в Иран и обстоятельства нападений на два танкера в Оманском заливе. Президент Трамп поблагодарил премьер-министра Абэ за его усилия с целью содействовать установлению контакта с Ираном", - говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, стороны обсудили продолжающиеся двусторонние торговые переговоры между США и Японией и предстоящую поездку Трампа на саммит G20, запланированный в Осаке на 28-29 июня.

В минувшую среду Абэ прибыл в Тегеран - это первый за 41 год визит премьера Японии в Иран. Эксперты полагают, что визит Абэ мог бы поспособствовать налаживанию отношений между Ираном и США.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран, в Тегеране эти обвинения отвергают.

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Тэги: ЯПОНИЯ, АБЭ, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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