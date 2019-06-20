Нетаньяху призвал поддержать США в ситуации с Ираном

Премьер-министр Израиля обвинил Иран в агрессии и призвал все миролюбивые страны поддержать США в сдерживании Тегерана, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"За последние сутки Иран усилил свою агрессию в отношении США и нас всех... Израиль поддерживает США и их военных", - заявил Нетаньяху в четверг.

Такое заявление премьер Израиля сделал вскоре после того, как Иран сообщил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.