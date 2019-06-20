Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9143 RUR   0.0267 GBR   2.1553 TRY   0.294

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.76 -0.14 Brent 61.82 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.06.2019 22:43

Нетаньяху призвал поддержать США в ситуации с Ираном

Премьер-министр Израиля обвинил Иран в агрессии и призвал все миролюбивые страны поддержать США в сдерживании Тегерана, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"За последние сутки Иран усилил свою агрессию в отношении США и нас всех... Израиль поддерживает США и их военных", - заявил Нетаньяху в четверг.

Такое заявление премьер Израиля сделал вскоре после того, как Иран сообщил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, БЕСПИЛОТНИК, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Трамп заверил Израиль в полной поддержке на фоне ситуации в Секторе Газа Госдеп США обозначил на карте Голанские высоты как часть Израиля - СМИ Помпео не смог ответить на вопрос о действиях США в случае аннексии Израилем западного берега Иордана США признали суверенитет Израиля над Голанами Премьер Израиля сокращает визит в США и возвращается на родину США пора признать суверенитет Израиля над Голанами, считает Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]