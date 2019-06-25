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СНГ 25.06.2019 16:32

Более 200 пассажиров поезда Челябинск-Ташкент застряли на юге Казахстана из-за взрывов боеприпасов в Арыси

Поезд №365 Челябинск-Ташкент задержан из-за взрывов боеприпасов на юге Казахстана, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

"24 июня на территории воинской части в районе станции "Арысь" произошло возгорание, повлекшее разрыв боеприпасов. В связи с этим задержан ряд пассажирских поездов на участке Шымкент - Арысь - Тимур. Данный участок входит в маршрут следования одного пассажирского поезда формирования Федеральной пассажирской компании. В настоящий момент поезд № 365 Челябинск - Ташкент остановлен на территории Казахстана в районе станции "Шиели", - говорится в сообщении.

Пассажиры поезда (211 человек) обеспечены горячим питанием на вокзале, далее планируется доставить их автотранспортом до границы с Узбекистаном.

Кроме того, в связи с событиями в городе Арысь отменен скорый поезд №17 по маршруту "Бишкек-Москва" Киргизской железной дороги.

Как сообщалось, в понедельник утром на складах войсковой части №44856 в городе Арысь Туркестанской области возник пожар и началась детонация боеприпасов. Местные власти объявили в регионе режим ЧС и эвакуировали около 45 тыс. горожан.

По последним данным, в результате взрывов два человека погибли, 165 пострадали.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЕЗДА, РОССИЯНЕ, ЗАДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]