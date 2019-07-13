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СНГ 13.07.2019 09:33

Премьер Украины заявил, что его целью является рост экономики на 5-7% в год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ставит перед собой цель добиться роста экономики страны на 5-7% в год, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Моя цель - рост 5-7%. Для этого необходимо, в том числе новая система принятия решений. Нынешние 3% - это хорошее начало, и его надо продолжить", - отметил Гройсман в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

Премьер-министр Украины напомнил, что, что три года назад, когда сегодняшнее правительство приступило к исполнению обязанностей, рост экономики был нулевым. Сейчас этот показатель - около 3%, что, по словам премьера, отражает рост дополнительного выработки продукции на сотни миллиардов долларов.

Гройсман также отметил, что цена газа снижается третий месяц подряд.

"Ограничение происходит с мая. В этом месяце снижение составит около 700 грн. Май, июнь, июль, надеюсь, что и в августе будет снижение. Поставленная задача - снижать цены", - рассказал Гройсман.

Глава правительства также напомнил, что кроме снижения цены на газ, персональной ответственностью руководства НАК "Нафтогаз Украины" является накопление достаточного объема газа для прохождения отопительного сезона, а также обеспечения транзита по газотранспортной системе.

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Тэги: УКРАИНА ГРОЙСМАН, ЭКОНОМИКА, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]