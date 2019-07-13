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Регион 13.07.2019 15:18

Более 6 тонн наркотиков изъято в ходе пятидневной операции ШОС

В ходе международной операции "Паутина", проведенной на территории стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 8 по 12 июля, изъято более 6,4 тонны наркотиков, сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.

"По предварительным данным, с начала операции всего из незаконного оборота на территории ШОС было изъято 6 тонн 422 кг наркотических средств, 68 834 долларов США, добытых преступным путем за сбыт наркотиков", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, участниками операции выявлено 1 359 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 108 преступлений совершены группой лиц, 85 фактов контрабанды наркотиков и 9 преступлений выявлено на почтовых сообщениях.

"Всего в период операции за совершение наркоправонарушений на территории стран ШОС задержано 3 241 человек, к административной ответственности привлечено 1 176 человек", - отметили в пресс-службе.

Международный координационный штаб "Паутины" располагался на базе Центрально-Азиатского координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) в Алматы.

В операции приняли участие представители антинаркотических ведомств, органов внутренних дел, национальной безопасности, таможенных и пограничных служб государств-членов ШОС и страны-наблюдателя Афганистана, а также международных организаций - ОДКБ, УНП ООН и ЦАРИКЦ.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ШОС, НАРКОТИКИ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]