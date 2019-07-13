Более 6 тонн наркотиков изъято в ходе пятидневной операции ШОС

В ходе международной операции "Паутина", проведенной на территории стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 8 по 12 июля, изъято более 6,4 тонны наркотиков, сообщила в субботу пресс-служба МИД Казахстана.
"По предварительным данным, с начала операции всего из незаконного оборота на территории ШОС было изъято 6 тонн 422 кг наркотических средств, 68 834 долларов США, добытых преступным путем за сбыт наркотиков", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Кроме того, участниками операции выявлено 1 359 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 108 преступлений совершены группой лиц, 85 фактов контрабанды наркотиков и 9 преступлений выявлено на почтовых сообщениях.
"Всего в период операции за совершение наркоправонарушений на территории стран ШОС задержано 3 241 человек, к административной ответственности привлечено 1 176 человек", - отметили в пресс-службе.
Международный координационный штаб "Паутины" располагался на базе Центрально-Азиатского координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) в Алматы.
В операции приняли участие представители антинаркотических ведомств, органов внутренних дел, национальной безопасности, таможенных и пограничных служб государств-членов ШОС и страны-наблюдателя Афганистана, а также международных организаций - ОДКБ, УНП ООН и ЦАРИКЦ.
В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.
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