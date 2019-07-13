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Дальнее зарубежье 13.07.2019 22:40

ЕС поддерживает идею Ирака организовать региональную конференцию по безопасности - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, прибывшая ранее с официальным визитом в Багдад, заявила о поддержке Брюсселем инициативы Ирака созвать региональную конференцию по безопасности.

"Европейский опыт состоит в том, что даже в самые трудные времена всегда лучше сесть за стол переговоров, нежели вступать на неизвестный путь, который может быть опасным для всех. Вот почему мы полностью поддерживаем идею региональной конференции, которую предлагает Ирак", - цитирует слова Могерини заявление Европейской внешнеполитической службы.

Она отметила, что провела переговоры с главой МИД Ирака Мухаммедом Али Аль-Хакимом, посвященные росту напряженности вокруг Ирака, а также необходимости избегать эскалации ситуации и неверных расчетов, которые могут быть опасными для Ирака и других стран.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что Ирак является одновременно союзником и США и Ирана. Однако в последнее время отношения между Ираном и США обострились, в частности, после того, как Иран сбил американский беспилотник в прошлом месяце.

В июне президент Ирака Бархам Салех заявлял, что Ирак не должен быть втянут в очередной конфликт на фоне роста напряженности вокруг соседнего Ирана. Также президент говорил о недопустимости использования иракской территории для нападения на Иран.

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Тэги: ЕС, ИРАК, КОНФЕРЕНЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]