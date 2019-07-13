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Дальнее зарубежье 13.07.2019 23:57

Тропический шторм "Барри" у южного побережья США усилился до урагана

Тропический шторм "Барри", двигающийся со стороны Мексиканского залива к побережью США, в субботу усилился до урагана 1-й категории - минимальной по шкале ураганов Саффира-Симпсона, сообщают американские СМИ.

Таким образом, порывы ветра "Барри" достигли 120 км/ч. В настоящий момент он находится в 64 южнее города Лафейетт (штат Луизиана) и смещается со скоростью 9,5 км/ч на северо-запад.

Метеорологи предупреждают, что "Барри" может привести к затяжным ливням в штатах Луизиана и Миссисипи и к масштабным наводнениям в глуби континента.

Власти ранее потребовали от жителей прибрежных районов эвакуироваться.

Без света в настоящий момент остается 71 тыс. человек.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Луизиана.

Власти Нового Орлеана опасаются, что река Миссисипи может выйти из берегов и затопить город. Ожидается, что уровень воды может подняться до 6 метров. Местные чиновники уверены в прочности дамб, но опасаются, что их высоты может просто не хватить.

Самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", которая в 2005 году практически разрушала Новый Орлеан и унесла свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.

В свою очередь газета The New York Times отмечала, что ураганы являются обычным явлением для побережья Мексиканского залива. Однако тот факт, что "Барри" будет сопровождаться обильным выпадением осадков, судя по всему, указывает на влияние климатических изменений, увеличивающих интенсивность и частоту повторения подобных стихийных бедствий, пишет газета.

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Тэги: США, ЛУИЗИАНА, ШТОРМ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]