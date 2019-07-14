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Дальнее зарубежье 14.07.2019 21:16

Вице-премьер Италии Ди Майо призвал Сальвини выступить перед парламентом на фоне скандала с финансированием из РФ

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в воскресенье призвал вице-премьера Маттео Сальвини выступить перед парламентом в связи с публикациями о предполагаемом финансировании партии "Лига" из России.

"Когда парламент призывает, политик отвечает (...) Более того, если есть уверенность в том, что тебя использовали в качестве инструмента для достижения собственных целей, выступление в парламенте также становится возможностью высказаться, защитить себя и ответить на обвинения, если считаешь их несправедливыми", - написал Ди Майо в "Фейсбуке".

Ди Майо в сообщении не обращается напрямую к Сальвини, однако итальянские СМИ, учитывая последние события, уверены, что речь идет именно о нем.

Также Ди Майо заявил о необходимости создания в парламенте комиссии, которая изучала бы вопрос финансирования партий. Такую комиссию, по словам Ди Майо, необходимо создать незамедлительно.

В среду издание Buzzfeed опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.

Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини. При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение и получила ли "Лига" какие-либо средства.

Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирование из России.

На фоне публикации Buzzfeed итальянские СМИ обратили внимание на то, что Савоини присутствовал на ужине в честь визита президента России Владимира Путина в Италию. На ужине также присутствовал премьер Италии Джузеппе Конте. Канцелярия итальянского премьера сообщила, что Конте лично не знаком с Савоини, а приглашение он получил автоматически, так как был участником форума-диалога по линии гражданских обществ Италии и России. Приглашение на сам форум Савоини получил по запросу советника Сальвини - Клаудио Дамико, заявили в канцелярии итальянского премьера.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]